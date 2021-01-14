الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واستفقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مقر اللجنة الوطنية للجان العمالية التقى خلالها أعضاء اللجنة الوطنية الممثلين لكافة العاملين بالمملكة يرافقه عدداً من المسؤولين .واستمع معاليه لعرضٍ مقدم من رئيس اللجنة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد تناول أنشطة وإنجازات اللجنة ومقترحاتها، إضافة لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص .وثمن معاليه الجهود المبذولة التي تعد ركيزة من ركائز سوق العمل السعودي.// انتهى //09:58ت م0012