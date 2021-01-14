بيروت01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة القلق والترقب التي تسود الساحة السياسية في ظل تفاقم الخلاف بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بشأن الملف الحكومي وغياب أي تحرك جدي باتجاه إيجاد حلول للأزمة الحكومية المستعصية.وتطرقت إلى الأحكام الذي أصدرتها السلطات القضائية الأردنية أمس بحق 11 أردنياً متهمين بالارتباط بتنظيم داعش الإرهابي أدينوا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل الأردن .ولفتت صحف اليوم الانتباه إلى تأكيد رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس أنه لم يتم تسجيل تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية منذ اجتماع تونس.وأخبرت عن إعلان وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات جديدة على 3 أفراد و 16 كياناً منها شركات تابعة لعلي خامنئي وشملت منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما خامنئي.وأشارت صحف بيروت إلى تحذير منظمة الصحة العالمية أمس من أن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة فيروس كورونا قد يكون أصعب مما واجهه العالم في العام الأول من انتشار المرض .// انتهى //10:21ت م0016