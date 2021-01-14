جنين 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة جنين من بينهم أسير محرر.ونقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور،قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية صانور جنوب جنين واعتقلت فارس ناجح عيسة، وداوود غربية، كما اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.// انتهى //10:31ت م0017