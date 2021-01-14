جيزان 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأوضحت صحة جازان أنه تم صرف 30897 وصفةً طبيةً عبر خدمة " وصفتي" خلال شهر ديسمبر 2020م، وذلك لـ161 مستشفى ومركز صحية مُفعِّل لخدمة وصفتي .وأشارت صحة جازان إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 329000 وصفة .وتهدف خدمة "وصفتي" الإلكترونية إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.// انتهى //10:32ت م0018