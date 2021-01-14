عام / صرف أكثر من 30 ألف وصفة طبية عبر خدمة “وصفتي” في جازان
الخميس 1442/6/1 هـ الموافق 2021/01/14 م واس
جيزان 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس
أوضحت صحة جازان أنه تم صرف 30897 وصفةً طبيةً عبر خدمة " وصفتي" خلال شهر ديسمبر 2020م، وذلك لـ161 مستشفى ومركز صحية مُفعِّل لخدمة وصفتي .
وأشارت صحة جازان إلى أن العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 329000 وصفة .
وتهدف خدمة "وصفتي" الإلكترونية إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين والتيسير عليهم لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية متعاقدة مع وزارة الصحة.
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10:32ت م
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