طوكيو 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأغلق مؤشر الأسهم اليابانية نيكي اليوم عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، نتيجة صعود أسهم التكنولوجيا وطلبيات أفضل من المتوقع للآلات الأساسية.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.85 في المئة، ليغلق عند مستوى 28698.26 نقطة، بينما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 0.48 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1873.28 نقطة.// انتهى //10:39ت م0020