حائل 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسنظم ميدان فروسية حائل حفل سباقها الثالث عشر أمس بدعم نادي سباقات الخيل وذلك على ميدان الفروسية بحائل.وتكون السباق من خمسة أشواط بمسافه 1400م إذ حقق في الشوط الأول للدرجة لم تربح الجواد (المهجمي) للمالك والمدرب سلطان صالح الطلاع، بينما حقق الشوط الثاني لمفتوح الدرجات كسبه (دهاق) لمنصور عبدالله العلي، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث مفتوح أفراس (الفخمة) لإسطبل جياد الكحيلا وحقق (عناية المقدم) المركز الأول في الشوط الرابع (من الدرجة الأولى إلى الثالثة) للمالك سلمان صايل الرشيدي .وخطفت الفرس (عين التين) كأس الشوط الخامس (مفتوح مواليد 2018) للمالك خميس راشد الشمري .وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.// انتهى //10:42ت م0021