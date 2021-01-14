رام الله 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 30 حالة وفاة و 978 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1670 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على شن قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينياً من بلدة الطور في القدس المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، بينهم طفل ومصاب.ونشرت الصحف تحذيرات كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من مخططات إجرامية تسعى لتنفيذها دولة الاحتلال بحق الحرم القدسي، في أعقاب اقتحام المسجد الأقصى من قبل مسّاحين وأخذ القياسات داخل باحات الحرم وفي محيط مسجد قبة الصخرة .وأولت اهتمامًا بأقوال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تكثيف مشاريعها التهويدية في محيط المسجد الأقصى في منطقة القصور الأموية .ونشرت صحف اليوم أقوال الخارجية الفلسطينية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل سباقها مع الزمن للمصادقة على أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية وتنفيذها .ولفتت النظر إلى الغارات الإسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا، التي أوقعت 40 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعدّ الأعلى منذ نحو عامين.// انتهى //10:59ت م0024