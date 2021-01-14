الخرطوم 1 جمادي الآخرة 1442هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،خلال تفقده أمس الجيش على الحدود مع إثيوبيا قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها .و أبرزت إدانة السودان أمس اختراق طائرة عسكرية إثيوبية الأجواء السودانية في الشريط الحدودي ، عادةً ذلك تصعيداً خطيراً و غير مبرر ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة .و أشارت إلى تحطم مروحية عسكرية سودانية بعد إقلاعها من المطار بشرق السودان.ولفتت الانتباه إلى إلغاء السلطات السودانية حظر الدخول الذي فرضته على القادمين من المملكة المتحدة وهولندا وجنوب أفريقيا.وسلطت صحف السودان الضوء على شن طائرات إسرائيلية غارات على عدة مناطق في سوريا، مستهدفةً مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في دير الزوروالبوكمال أسفرت عن سقوط 57 قتيلاً.// انتهى //11:02ت م0027