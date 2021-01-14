صامطة 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز السهي خلال الأسبوع الحالي 40 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.وقامت الفرق الرقابية بتطهير وتعقيم 65 موقعاً، ورصدت عدداً من المخالفات، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وأكدت الأمانة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددة على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.// انتهى //11:19ت م0028