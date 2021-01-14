بغداد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم الخميس مصادقة الرئيس العراقي برهم صالح على انضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ, من أجل مواجهة التهديدات التي يشكلها التغير المناخي و التصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكاربون.وتناولت إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعرض نحو 3 ملايين مواطن عراقي لأزمة نتيجة عدم كفاية استهلاك الغذاء جراء جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية السنة الماضية، مشيرة إلى دعوة البرنامج إلى التدخل عبر تقديم الإعانات للمواد الغذائية الأساسية وضبط الأسعار في الأسواق.و نوهت الصحف بإعلان وزير الماليّة العراقي تنفيذ حزمة من الإجراءات لتقليل الآثار الناجمة عن تخفيض سعر صرف العملة العراقية مقابل الدولار، وتأكيده أهمية توحيد الجهود لتقليص العجز في الموازنة العامة الاتحادية بغية تحقيق العدالة الاجتماعية.وتطرقت إلى التعليمات المتخذة لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في السادس من يونيو القادم, منوهة في هذا المجال بإعلان مفوضية الانتخابات عن استخدام أجهزة تحقق جديدة تضع حداً لمحاولات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات, كاشفة بأن عدد الناخبين وصل إلى 25 مليون ناخب.وتناولت صحف اليوم الوضع الوبائي في البلاد مشيرةً إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة, و ارتفاع عدد المتشافين من الوباء .// انتهى //11:23ت م0030