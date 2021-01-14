الجزائر 01 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة أمس، خلال اجتماع مع كبار القادة والموظفين العسكريين، أن الجزائر تواجه تحديات في مختلف المجالات تستوجب العمل معاً من أجل التغلب عليها مهما كلف الأمر من تضحيات .وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بالعاصمة بريتوريا ،نقل خلالها رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون يؤكد فيها تمسك الجزائر الثابت بتقوية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتزامه بإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي .و تحدثت عن إعلان وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس أن الجزائر ستتسلم شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الصين قبل نهاية الشهر الجاري لتضاف إلى الشحنة التي ينتظر وصولها من روسيا .وأخبرت صحف الخميس عن اعتزام الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس ترشيح المنسق الأممي المكلف بليبيا يان كوبيش كمبعوث خاص عنه لهذا البلد خلفا للدبلوماسي اللبناني غسان سلامة المستقيل من المنصب في مارس 2020.وتطرقت في تقارير دولية أخرى إلى مقتل تسعة عسكريين سوريين و 31 آخرين في فصائل موالية لإيران، إثر غارات شنتها فجر أمس طائرات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا.// انتهى //11:34ت م0032