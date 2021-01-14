القاهرة 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، عاداً هذا القرار مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مؤكداً أن هذا القرار يترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذين يعرضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، ويؤدى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين .وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم على أن هذا القرار المرفوض يعد تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، وتمييزاً عنصرياً تجاههم .وطالب رئيس البرلمان ،المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مؤكداً في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.// انتهى //11:55ت م0034