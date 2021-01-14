الرباط 01 جمادى الاخرة 1442 ه الموافق 14 يناير 2021 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم تطورات الوضع الوبائي بالمغرب، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بالبلاد قد تجاوز عتبة 455 ألف إصابة منذ مارس الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 7810، وذلك منذ ظهور أول حالة بالمغرب في مارس الماضي.وسلطت الصحف الضوء على اجتماع مجلس الأعمال السعودي - المغربي المشترك الذي انعقد افتراضيا ، بمشاركة رئيسي الجانبين السعودي والمغربي في المجلس، علي برمان اليامي، وخالد بن جلون، الذي خصص لبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستشراف آفاق جديدة وواعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.وتناقلت مغاربيا تصريحات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي عدّ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد، أهم بالنسبة للتونسيين من الديمقراطية .و تطرقت الصحف إلى التدابير التي اتخذتها الرئاسة العراقية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في السادس من يونيو القادم, مشيرة إلى إعلان مفوضية الانتخابات استخدام أجهزة تحقق جديدة تضع حداً لمحاولات التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.وتابعت مستجدات وباء كورونا عبر العالم، لافتةً إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الدخول إلى السنة الثانية من الجائحة قد يكون أصعب مما واجهه العالم في العام الأول من انتشار المرض .// انتهى //12:02ت م0035