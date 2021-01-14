تونس 1 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسيطر الشأن المحلي في تونس على اهتمامات الصحفُ التونسية الصادرة اليوم، حيث بدأت تونس العمل بالإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا ، بينها فرض الحجر الصحي الشامل في مختلف مدن البلاد، متحدثة في السياق عن حصيلة قياسية جديدة للوفيات والإصابات في تونس منذ ظهور الجائحة.وتناولت محليًا أيضًا جملة من الموضوعات الأخرى بينها الحديث عن التحوير الوزاري المنتظر وتباين الآراء بشأنه، وقرب تحديد موعد بدء الحوار الوطني.وتطرقت صحف الخميس في الشأن الليبي إلى أن الأحداث الميدانية طغت مرة أخرى على أخبار المسار السياسي في ليبيا الذي لا زال متعثرا رغم صدور تأكيدات لوجود مؤشرات إيجابية.وكتبت في شأن آخر عن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.واهتمت صحف تونس بزيارة فريق من العلماء إلى مدينة ووهان الصينية برئاسة منظمة الصحة العالمية للتحقيق من أجل معرفة منشأ جائحة فيروس كورونا .// انتهى //12:33ت م0038