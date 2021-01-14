أبهـا 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسكثّفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها لنزح ورفع مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية, بمشاركة العديد من الكوادر البشرية والمعدات والآليات الخاصة.وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها تعمل على مدار الساعة للحدّ من الآثار والتداعيات التي قد تنتج عن موجات الأمطار والسيول في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، حيث تم تنفيذ خطة عمل محكمة لنزح واحتواء المياه المتجمعة, حيث تم نزح 18 ألف طن من مياه الأمطار في مواقع متفرقة, بمشاركة ١٧٧ فرقة ميدانية تابعة للأمانة.// انتهى //16:24ت م0089