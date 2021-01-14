بغداد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.48% , متوقفا عند 488.58 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 8 شركات، وانخفاض أسهم 7 أخرى, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 647,889,380 سهما, بقيمة 374,620,814 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 336 صفقة , شملت 29 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //17:21ت م0092