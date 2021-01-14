اقتصادي / مؤشر البورصة العراقية يغلق مرتفعا
الخميس 1442/6/1 هـ الموافق 2021/01/14 م واس
بغداد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس
أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا بنسبة 0.48% , متوقفا عند 488.58 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 8 شركات، وانخفاض أسهم 7 أخرى, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 647,889,380 سهما, بقيمة 374,620,814 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 336 صفقة , شملت 29 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة .
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