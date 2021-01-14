الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واستفقد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالسودان إكسل بيشوب اليوم معسكرات اللاجئين الإثيوبيين بمعسكري أم راكوبة والطيبة بولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، يرافقه منسق الطوارئ بمكتب المفوضية السامية، ومنسق الطوارئ بمعتمدية اللاجئين، حيث وقفوا على مجمل الأوضاع الإنسانية والخدمات المقدمة بتلك المعسكرات.وكشف بيشوب خلال الزيارة عن اجتماع مشترك مع المانحين يُعقد في الخرطوم غدا لاستقطاب الدعم المالي لتحسين أوضاع اللاجئين بالمعسكرات، علاوة على تقديم الخدمات للمجتمعات المضيفة للاجئين بالتوازي مع خدمات اللاجئين في مجالات الصحة والتعليم والمياه.وأكد بيشوب التزام المفوضية بالعمل على تشييد المباني الثابتة للاجئين بالمعسكرات وربطها بالطرق لمواجهة فصل الخريف، وتعهد باستقطاب مزيد من المنظمات الأجنبية للمشاركة فى تحسين أوضاع اللاجئين.// انتهى //17:22ت م0093