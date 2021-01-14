بغداد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 606186 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12922, فيما تم تسجيل 1784 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 564359 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 28905, منهم 125 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:22ت م0094