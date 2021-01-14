طرابلس 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسانطلق الملتقى الليبي الأفريقي اليوم في العاصمة طرابلس بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، وسفراء وممثلين عن الدول الأفريقية.وألقى نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد البقي خلال الملتقى كلمة أكد فيها أهمية العلاقات التي تربط ليبيا بالدول الأفريقية، مشيرا إلى انخفاضها عقب عام 2011، مُرجعا ذلك إلى حالة عدم الاستقرار، وتداعيات التدخلات الخارجية.وحَثّ البقي على التركيز على العلاقات الدبلوماسية، وتفعيل التعاون المشترك بين الدول الأفريقية بما يعود بالنفع على الطرفين، وإيجاد الآليات الكفيلة التي تُسهم فى تطوير هذه العلاقات.وأشاد بدور الاتحاد الأفريقي الإيجابي في دعم عملية السلم واستقرار القارة، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والتعليم والنقل والمواصلات، مبينا أن محاربة الفقر والتطرف والهجرة غير الشرعية يكون عبر المشروعات الاقتصادية الكبرى، واستثمار موارد القارة الطبيعية التي تُسهم في تحقيق التنمية المكانية، وذلك بما لدى القارة من إمكانات بشرية ومادية.// انتهى //17:23ت م0095