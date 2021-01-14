القاهرة 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5ر3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 8ر677 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر3 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 57ر0% ليبلغ مستوى 43ر11453 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 2ر1% مسجلاً 63ر 2254 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 85ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 8ر3252 نقطة.// انتهى //17:39ت م0100