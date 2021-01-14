الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر ، والمدير السياسي في وزارة الخارجية الفرنسية فيليب إيريرا، وسفراء المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة.واستعرض معاليه خلال اللقاء، مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.//انتهى//17:50ت م0102