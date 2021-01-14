إسلام آباد 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس‎أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ضرورة تعزيز التعاون التجاري والثقافي بين باكستان وأذربيجان نظراً إلى الإمكانيات الضخمة لدى البلدين.وقال: إن باكستان تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع أذربيجان، وتسعى إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات.صرح بذلك خلال لقائه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف الذي يزور باكستان حالياً.وهنأ الرئيس الباكستاني أذربيجان حكومة وشعبا على تحرير إقليم "نرغوني قرة باغ"، مجدداً دعم باكستان لسيادة ووحدة أراضي أذربيجان.وأشاد بدور أذربيجان كعضو في مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي حول كشمير، معرباً عن شكره وتقديره لأذربيجان على دعمها المتواصل والثابت لنضال الشعب الكشميري.من جانبه أعرب وزير الخارجية الأذربيجاني عن شكره لحكومة باكستان على دعمها لموقف أذربيجان حول إقليم "نرغوني قرة باغ"، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع باكستان.// انتهى //18:07ت م0107