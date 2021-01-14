جدة 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسفي تجربة مميزة وفريدة وسط أجواء شتوية وفعاليات مليئة بالإثارة والحماسة كمعظم شواطئ البحر الأحمر، تُعد المنطقة المحيطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقعة مثالية لخوض مغامرة مائية، والاستمتاع بالخيام الفندقية وغيرها من الباقات الترفيهية التي حرصت الهيئة السعودية للسياحة على توفيرها عبر موسم شتاء السعودية الذي أطلقته تحت شعار "الشتاء حولك" خلال المدة من 10 ديسمبر 2020 وحتى نهاية مارس 2021م، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة.وتُعد رياضة الغوص في الشعاب المرجانية إحدى التجارب الفريدة التي تستهوي العشاق من ممارسيها لتلحق بها الرحلة البحرية التي تبدأ باستئجار القوارب في المارينا وتستغرق 30 دقيقة، وصولاً إلى مغامرات صيد الأسماك طوال اليوم في المياه التي تستضيف سنويًا بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي خلال فصل الصيف.ولهواة رياضات السيارات نصيب كبير في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث يجدون أسرع طرق المغامرة عبر التوجه إلى (جمان كارتينج) المسار السريع للسيارات الذي يبلغ طوله 700 متر ويقع بالقرب من مسرح "كي ماكس" في المدينة.كما توفر الأسلوب الأمثل للاستمتاع بالحياة ضمن مجتمعات تمثل البيئة المتطورة الصحية والآمنة التي تغطيها المساحات الخضراء وتتخللها الممرات المخصصة للمشاة والدراجات على بعد دقائق من الشواطئ الساحرة للبحر الأحمر.وعلى مدار العام تشكل الواجهة البحرية الواسعة وجهة مفضّلة، حيث يتميز طقسها بمعدل حرارة يبلغ 28 درجة مئوية، ويمكن هناك قضاء وقت ممتع على الممشى الشاطئي المناسب للدراجات أو شاطئ يام ذي الرمال الناعمة الذي يقدم مجموعة متنوعة من الرياضات المائية.ولا يكتمل اليوم دون زيارة متنزه الشاطئ مساءً، في تقليد متعارف عليه للسكان والسياح على حد سواء، حيث يستمتعون بإطلالة البحر الأحمر الساحرة ضمن باقة من خيارات المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية للاستمتاع بالهواء الطلق, وتشكل لياليها قصة تاريخية تنقلك عبر مخيم "لاجونا إسكيب" الصحراوي الفاخر الواقع على أطرافها.وتشمل المناطق منطقة (ممشى الشاطئ) التي تحتضن الجلسات العائلية الخارجية والخيام الفندقية ومطاعم محلية وعالمية على الواجهة البحرية، إضافة إلى ألعاب متنوعة للأطفال ومهرجان وسباقات ترفيهية، ومنطقة (قناة المارينا) التي تشمل قوارب التجديف والدراجات المائية العائمة، ومنطقة (محمية لاجونا) التي تتميز بأنشطتها الشيقة، وتضم: شاطئ بيور للسباحة، وأنشطة بحرية متنوعة كالغطس وقوارب التجديف والدبابات البحرية، إضافة إلى (مغامرات لاجونا) كركوب الخيل على الشاطئ وركوب الدراجات النارية الرباعية ومركبات الدفع الرباعي، ومنطقة (البيلسان) بمرافقها البحرية مثل (شاطئ يام)، و(نادي البيلسان لليخوت والرياضات المائية) التي تتيح فرصة الاستمتاع بجولات القارب في القناة المائية، ورحلات للسباحة والغوص وصيد الأسماك، في تعاون مثمر مع الهيئة السعودية للسياحة لتمكين وتشجيع السياحة الداخلية ضمن مساعي المدينة للإسهام في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة وتنويع النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية 2030 الطموحة.// انتهى //19:07ت م0116