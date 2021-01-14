سياسي / وزير مجلس الوزراء السوداني يستقبل المبعوث الفرنسي
الخميس 1442/6/1 هـ الموافق 2021/01/14 م واس
الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس
استقبل وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بمكتبه اليوم المبعوث الفرنسي جان مشيل دوموند، وذلك بحضور سفيرة فرنسا لدى السودان إيمانويل بلاتمان.
وأعرب الوزير مانيس خلال اللقاء عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي ماكرون وللحكومة والشعب الفرنسي لوقوفهم مع الثورة السودانية ودعم الفترة الانتقالية والإسهام في جهود تحقيق السلام والتعاون الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الفاعل لفرنسا داخل مجموعة أصدقاء السودان.
وأكد الوزير أن مبادرة الرئيس ماكرون لعقد مؤتمر دولي للسودان عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب تؤكد روح العلاقة القائمة بين البلدين والإرادة الفرنسية لدعم الحكومة السودانية.
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19:32ت م
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