الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واساستقبل وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس بمكتبه اليوم المبعوث الفرنسي جان مشيل دوموند، وذلك بحضور سفيرة فرنسا لدى السودان إيمانويل بلاتمان.وأعرب الوزير مانيس خلال اللقاء عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي ماكرون وللحكومة والشعب الفرنسي لوقوفهم مع الثورة السودانية ودعم الفترة الانتقالية والإسهام في جهود تحقيق السلام والتعاون الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الفاعل لفرنسا داخل مجموعة أصدقاء السودان.وأكد الوزير أن مبادرة الرئيس ماكرون لعقد مؤتمر دولي للسودان عقب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب تؤكد روح العلاقة القائمة بين البلدين والإرادة الفرنسية لدعم الحكومة السودانية.// انتهى //19:32ت م0119