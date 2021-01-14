الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم مدير دائرة الشؤون السياسية بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ينز بلوتنر.وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.واستعرض العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية.// انتهى //19:44ت م0120