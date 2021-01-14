لواندا 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس الأنغولي جواوا لورينسو في العاصمة لواندا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.وسلّم الوزير الجزائري خلال اللقاء، رسالة إلى الرئيس الأنغولي من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.وأكد بوقدوم رغبة بلاده في تعزيز أواصر الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين، وتعميق الحوار السياسي، حول القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك، خدمة للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية.// انتهى //21:06ت م0127