واشنطن 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، فرع تنظيم داعش في سيناء بمصر وحركة "حسم" على قائمة الإرهاب العالمي.وأوضحت في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي، أنه تم تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرق مصر ضمن قوائم الإرهاب، إضافةً إلى حركة "سواعد مصر" المعروفة باسم "حسم".// انتهى //21:07ت م0128