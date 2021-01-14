عمّان 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، آفاق زيادة التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية بما يخدم مصالح البلدين، إضافةً للتطورات الإقليمية.واستعرض الاتصال، المستجدات بالمنطقة، وأكد الوزيران ضرورة بلورة رؤى عربية مشتركة للتعامل مع التحديات بما يخدم المصالح والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار.// انتهى //21:13ت م0130