الجزائر 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103127 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 2822 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 201 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69992 حالةً.// انتهى //21:14ت م0131