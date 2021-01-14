الرياض 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز اليوم, ميدان الفروسية بمحافظة الزلفي.وكان في استقبال سموه بمقر الميدان محافظ الزلفي رئيس مجلس إدارة الميدان مسفر بن غالب العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.ووقف سمو الأمير بندر بن خالد خلال زيارته التفقدية على الميدان, مطلعاً على مرافقه بعد الانتهاء من أعمال إعادة الصيانة والتأهيل.وأبدى سموه إعجابه بما شاهده، مقدماً شكره على الجهود المبذولة من القائمين على هذه الأعمال من إدارة الميدان ومن رجال أعمال المحافظة وأبناءها.// انتهى //21:17ت م0132