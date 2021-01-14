الجزائر 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واستمكن الجيش الجزائري من القضاء على أحد عناصر الإرهابية في منطقة بودخان بمحافظة خنشلة شرق شمالي الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنه خلال العملية تم استرجاع مسدس وثلاثة مخازن مملوءة وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين نقالين، لافتاً النظر إلى أن هذه العملية التي لا تزال متواصلة، تأتي من اجل تطهير الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة في البلاد.// انتهى //21:33ت م0135