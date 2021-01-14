الجزائر 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس الأنغولي جواو لورنسو اليوم، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم في ثالث محطة في جولته الأفريقية التي شملت جنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو.وأكد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية للرئيس لورنسو على رغبة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في تعزيز أواصر الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين البلدين، وتعميق الحوار السياسي، حول القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.وأضاف البيان أن بوقدوم التقى نظيره الأنغولي في وقت سابق، وتوج اللقاء بالاتفاق على عقد الدورة الخامسة للجنة التعاون الثنائي بمجرد أن يسمح الوضع الصحي الناجم عن وباء فيروس كورونا بذلك.وأشار الى أنه جرى خلال اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر حول المسائل السياسية والسلام والأمن في إفريقيا، لا سيما الأوضاع السائدة في منطقة الساحل ووسط إفريقيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //21:35ت م0136