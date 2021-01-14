الدمام 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسانتهت مواجهة الاتفاق والباطن بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك ضمن مواجهات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتقدم الاتفاق بهدف وليد أزارو عند الدقيقة 38، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الاتفاق بهدف دون رد، وفي الرمق الأخير من عمر المباراة حصل الباطن على ركلة جزاء نفذها فابيو آبرو مسجلاً هدف التعادل للباطن.وبهذه النتيجة يصل الاتفاق للنقطة 18 في المركز السابع، والباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.// انتهى //21:41ت م0139