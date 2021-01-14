جدة 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واستمكن أبها من خطف ثلاث نقاط مهمة بعد تغلبه على مضيفه الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة.وجاء هدف أبها في وقت قاتل عند الدقيقة 89 عن طريق المهاجم ستراندبيرج، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري بعد هذا الهدف، برصيد 10 أهداف.وبهذه النتيجة يصعد أبها للمركز السادس 20 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 21 في المركز 5.// انتهى //22:45ت م0149