القاهرة 1 جمادي الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسفاز منتخب سلوفينيا على فريق كوريا الجنوبية بنتيجة 51 - 29، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التي تستضيفها القاهرة حالياً.وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب بيلاروسيا مع نظيره الروسي بنتيجة 32-32، في المباراة التي أقيمت بينهما على الصالة المغطاة بملعب برج العرب في الإسكندرية.وبهذه النتائج، تصدرت سلوفينيا المجموعة برصيد نقطتين، بينما أصبح رصيد بيلاروسيا وروسيا نقطة واحدة لكل منهما، وكوريا الجنوبية بدون أي نقاط.// انتهى //23:17ت م0151