رياضي / سلوفينيا تفوز على كوريا الجنوبية وبيلاروسيا تتعادل مع روسيا في مونديال العالم لكرة اليد
الخميس 1442/6/1 هـ الموافق 2021/01/14 م واس
القاهرة 1 جمادي الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس
فاز منتخب سلوفينيا على فريق كوريا الجنوبية بنتيجة 51 - 29، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التي تستضيفها القاهرة حالياً.
وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب بيلاروسيا مع نظيره الروسي بنتيجة 32-32، في المباراة التي أقيمت بينهما على الصالة المغطاة بملعب برج العرب في الإسكندرية.
وبهذه النتائج، تصدرت سلوفينيا المجموعة برصيد نقطتين، بينما أصبح رصيد بيلاروسيا وروسيا نقطة واحدة لكل منهما، وكوريا الجنوبية بدون أي نقاط.
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23:17ت م
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