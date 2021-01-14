بريدة 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية, اليوم مالك الجواد (متنمر) ناصر بن درع الدرع بكأس "الدرعية", لتحقيقه المركز الأول في الشوط الـ10 من سباقات ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم، المخصص للدرجات المفتوحة، بعد أن قطع مسافة 2000م بزمن وقدره 2.18 دقيقة وسط منافسة 18 جواداً.وجاءت باقي الأشواط التي شهدها الميدان، على النحو التالي حيث حقق الجواد "عقاب نجد" لمالكه علي السحيمان الفوز بمسافة 1800 م وذلك في الشوط التاسع والمخصص للإنتاج المحلي, كما أهدى الجواد "ترجماني" الفوز لمالكه ناصر الدرع في الشوط الثامن والمفتوح الدرجات.نتائج أشواط السباق المتبقية انتهت بتحقيق الجواد "ضحضاح" درع الشوط السابع لمالكه سلمان الشمري والمخصص للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات, فيما حقق درع الشوط السادس الجواد "وعد الغريب" لمالكه إسطبل ابن غنام عن فئة الأربع سنوات فما فوق, وحقق درع الشوط الخامس الفرس "ناتلة" لمالكها ناصر الدرع لفئة الأفراس, في حين حقق درع المركز الرابع "لهابة" لمالكه أبناء سعود بن سعد والمخصص لعمر 3 سنوات, وحقق درع المركز الثالث الجواد "شعار الحرب" لمالكه وليد الحلوة لفئة الإنتاج المحلي لفئة المبتدئة, وحقق درع المركز الأول "ماضي الخالدية" لمالكه سلطان النمر عن فئة مفتوح الدرجات للخيل العربية.وفي نهاية السباق نوه سمو أمير منطقة القصيم بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الفروسية من قبل القيادة ـ أعزها الله ـ والمتابعة المستمرة لسمو المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية, لتنفيذ الخطط كافة، والجهود المبذولة لتطويرها، مهنئاً منسوبي الميدان بقيادة مدير عام الميدان عبدالعزيز التويجري على ما تحقق من نجاحات متوالية، مقدراً سموه للداعمين من رجال الأعمال دعمهم لسباقات الفروسية.وقال سموه : لدينا في المنطقة عشرات النشاطات والمرابط, وملاك الخيل يتطلعون إلى مواصلة العمل على إقامة السباقات, وسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية لديه طموح عال لمستقبل كبير ومشرق تجاه تعزيز وتطوير، وإحداث نقلة نوعية لسباقات الخيل بمنطقة القصيم.من جانبه أكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية أن الفروسية تحظى بدعم منقطع النظير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مؤكداً أهمية ترجمة هذا الدعم لخدمة المرتبطين بهذه الرياضة العريقة كافة، وتمكينهم من المنافسة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي, مثمناً الجهود التي يبذلها سمو أمير منطقة القصيم تجاه تطوير ميدان الملك سعود، وتحفيز أبناء المنطقة عبر هذه الرياضة العريقة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير القصيم الداعمين ورجال الأعمال المساهمين, فيما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومدير عام ميدان الملك سعود للفروسية عبدالعزيز التويجري, وعدد من مسؤولي المنطقة.// انتهى //23:19ت م0153