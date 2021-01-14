واشنطن 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 225,815 إصابة مؤكدة و 4,096 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 22,965,957 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 383,351 حالة وفاة.// انتهى //23:21ت م0156