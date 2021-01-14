عام / الولايات المتحدة تسجل 225,815 إصابة مؤكدة و 4,096 حالة وفاة بفيروس كورونا
الخميس 1442/6/1 هـ الموافق 2021/01/14 م واس
واشنطن 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 225,815 إصابة مؤكدة و 4,096 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 22,965,957 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 383,351 حالة وفاة.
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