عواصم 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت الصحة البولندية في بيان لها، 9436 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 1414362 إصابةً، و 381 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 32456 حالةً.وفي التشيك أشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى تسجيل 10854 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجماليها 866522 إصابةً، و 82 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 13856 حالةً.كما سجلت السلطات الصحية في رومانيا 3525 إصابةً ليبلغ إجماليها 648917 إصابةً، و 66 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 17035 حالةً.وفي هنغاريا سجلت وزارة الصحة 1926 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليبلغ الإجمالي 347636 إصابةً، و 118 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11066 حالةً.وسجلت الصحة السلوفاكية خلال الساعات الـ24 الماضية 2923 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا 217928، و 79 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجماليها 3260 حالةً.// انتهى //23:34ت م0157