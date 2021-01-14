نيويورك 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عبر الاتصال المرئي اليوم، بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الأممي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وين زلاند.وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا الإقليمية ودعم المملكة التاريخي للشعب الفلسطيني.// انتهى //23:36ت م0159