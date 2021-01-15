ينبع 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسرأس مدير فرع السياحة بمحافظة ينبع سامر العنيني أمس اجتماعاً لتفعيل نشاطات المنطقة التاريخية بالمحافظة, بحضور رئيس وأعضاء فرع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بالمحافظة, وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالمنطقة التاريخية.وجرى مناقشة ما يخص نشاطات وفعاليات المنطقة التاريخية بينبع، ومنها السعي لإقامة متحف تراثي بالمنطقة، يضم محتويات تراث ينبع بجميع أشكاله، وإقامة مركز للزوار وتوفير مرشدين سياحيين.ويأتي الاجتماع من أجل تفعيل الشراكة مع فرع الجمعية لمبادرات التراث الثقافي لعام 2021م.// انتهى //00:05ت م0161