الرباط 1 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 14 يناير 2021 م واسوقعت المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في الرباط اليوم، على مذكرة تفاهم حول الحفاظ على الممتلكات الثقافية المغربية وحمايتها من الاتجار غير المشروع.وتهدف المذكرة، إلى تكثيف التعاون والتنسيق العملي بين المؤسسات والمصالح ذات الصلة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالبلدين.كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين لمواجهة التحديات المتعلقة بحماية المنقولات التراثية المختلفة من الاستيراد غير القانوني.// انتهى //00:22ت م0165