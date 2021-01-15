القاهرة 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسفاز منتخب البرتغال على منتخب أيسلندا بنتيجة 25 - 23 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجوعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التي تستضيفها مصر حالياً.وفي نفس المجموعة، تغلب منتخب الجزائر على نظيره المغربي بنتيجة 24 - 23، في المباراة التي أقيمت بينهما على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية بالقاهرة.وبهذه النتائج تصدرت البرتغال المجموعة برصيد نقطتين، تليها الجزائر في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما أصبح رصيد أيسلندا والمغرب بدون أي نقاط.// انتهى //00:58ت م0166