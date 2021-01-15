القاهرة 1 جمادي الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسفاز منتخب فرنسا على نظيره النرويجي بنتيجة 28 - 24 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجوعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، التي تستضيفها مصر حالياً.وفي نفس المجموعة، تغلب منتخب سويسرا على نظيره النمساوي بنتيجة 28 - 25، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر.وبهذه النتائج، تصدرت فرنسا المجموعة برصيد نقطتين، تليها سويسرا في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما أصبح رصيد النرويج والنمسا بدون أي نقاط.// انتهى //01:08ت م0167