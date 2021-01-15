نيويورك 1 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً منخفضاً عند إغلاق السوق اليوم، متأثرة ببيانات تُظهر مزيداً من الضعف حيال سوق العمل.فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 68.95 نقطة بما يعادل 0.22 في المئة إلى 30991.52 نقطة، وتراجع ستاندرد أند بورز 14.3 نقطة أو 0.38 في المئة ليسجل 3795.54 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 16.31 نقطة أو 0.12 في المئة إلى 13112.64 نقطة عند الإقفال.// انتهى //01:09ت م0168