لومي 01 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 14 يناير 2021 م واسسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية توغو، لمعالي وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي.ونقل السفير الروقي تحيات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمعالي الوزير روبرت دوسي.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.// انتهى //02:09ت م0173