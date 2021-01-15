عام / الصحف السعودية
الجمعة 1442/6/2 هـ الموافق 2021/01/15 م واس
الرياض 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
رسالة ولي العهد تكليف بمواصلة التميز.
أمير تبوك يدشن مشروع "الإسكان" في تيماء.
أمير الشرقية ونائبه يباركان لـ"نبض الخبر".
وزير الخارجية: فلسفة إيران يجب أن تتغير.. وندعم الحل السياسي في اليمن.
زراعة نصف مليون شتلة برية بمقر مهرجان الإبل في الصياهد.
المملكة تصدر للعالم ما يفوق اكتفاءها الذاتي.. زراعياً.
الصحة: انخفاض الحالات النشطة والحرجة.
مطالبات شورية بحماية عقارات الدولة ودعم استثمارها.
اتفاقية لتنفيذ برامج مكافحة العمى في خمس دول.
"تقويم التعليم" تطلق منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين.
"التقاعد" تعتمد منتج "إبراق" لحماية بيانات العملاء
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