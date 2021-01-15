الرياض 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :رسالة ولي العهد تكليف بمواصلة التميز.أمير تبوك يدشن مشروع "الإسكان" في تيماء.أمير الشرقية ونائبه يباركان لـ"نبض الخبر".وزير الخارجية: فلسفة إيران يجب أن تتغير.. وندعم الحل السياسي في اليمن.زراعة نصف مليون شتلة برية بمقر مهرجان الإبل في الصياهد.المملكة تصدر للعالم ما يفوق اكتفاءها الذاتي.. زراعياً.الصحة: انخفاض الحالات النشطة والحرجة.مطالبات شورية بحماية عقارات الدولة ودعم استثمارها.اتفاقية لتنفيذ برامج مكافحة العمى في خمس دول."تقويم التعليم" تطلق منصة إلكترونية لاختبارات المكفوفين."التقاعد" تعتمد منتج "إبراق" لحماية بيانات العملاء// يتبع //06:04ت م0002