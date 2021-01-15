وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الدور القيادي.. والاقتصاد العالمي) : ما أكده صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع خلال مشاركة سموه «حفظه الله» في جلـسة حوار إستراتيجية ضمن فعالـيات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و 36 دولة، عن أن الـعام 2020 كان مليئًا بالتحديات وأن المملكة كانت جاهزة لذلك حيث إن رحلة التحول التي أطلقت قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة لأبعاد جديدة، في الجوانب الاقتصادية والـعمل الحكومي والـنواحي الاجتماعية وخلقت فرصا استثمارية نوعية، مبينًا أنه وانطلاقًا من دور المملكة القيادي في الاقتصاد العالمي فإنها تبقى حريصة على التعاون الدولي مع الشركاء والأصدقاء في مجتمع الأعمال ومشاركتهم هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث إن ازدهار المملكة يؤدي إلى تنمية المنطقة والعالم.وأضافت : تشديد سموه خلال تلك المشاركة، على الدور الذي لعبته وتلعبه المملكة في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على سوق إمدادات الـطاقة، والـتأكيد على مواصلة ذلك الدور لما فيه مصلحة المنطقة وإحلال الأمن والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي، كذلك ما أبانه سمو ولـي الـعهد عن أن الإنجازات السابقة التي حققتها المملكة وفقرؤية 2030 جاءت في إطار تحول وإصلاحات متسارعة في السنوات الأربع الماضية، وأن تلـك الإصلاحات ستتضاعف في العشر السنوات المقبلة، وما تطرق لـه عن الـفرص الاستثمارية الـكبرى في المملـكة والـتي تصل قيمتها إلـى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها 3 تريليونات دولار استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار ما توفره رؤية 2030 من فرص لإطلاق قدرات المملكة غير المستغلة وتأسيس قطاعات نمو جديدة وواعدة.واختتمت : هذه المعطيات الآنفة الذكر وبقية التفاصيل التي وردت في كلمات سموه، ترسم ملامح المشهد المتكامل لاستدامة مسيرة التنمية الوطنية وفق الرؤية الـطموحة لمستقبل اقتصاد المنطقة، بما يتوافق مع الريادة الشاملة للدولة إقليميا ودوليا.// يتبع//06:04ت م0004