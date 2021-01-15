جدة 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واساستقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية 636,819 رأساً من الأنعام خلال عام 2020 ذُبِحَتْ في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 1133 ذبيحة ًكليا غير صالحة للاستهلاك ، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري, أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي الذي استقبل 274,792 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 252,097 ذبيحة، وجرى ذبح 109,930 ذبيحة في مسلخ السبيل.وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال العام الماضي بلغت 571,045 ذبيحة، ومن الأبقار 46,280 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 19,494 رأساً من الإبل، مشيراً إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن 1133 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك تم إعدامها كليا، وإعدام 42,382 ذبيحة جزيئاً.يُذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين, و 255 جزاراً, و 28 مشرفاً موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة للوقاية من فيروس كورونا، مع تشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، بجانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.// انتهى //08:25ت م0008