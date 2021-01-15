طرابلس 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج انطلاق الملتقى الليبي الأفريقي، مشيدًا بدور الاتحاد الأفريقي الإيجابي في دعم عملية السلم واستقرار القارة، معربًا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجالات الاستثمار والبنية التحتية.وأشارت إلى تهنئة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، المستشار حنفي الجبالي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب المصري، متمنيًا له وللنواب المصريين الجدد التوفيق والسداد والنجاح في مهامهم الوطنية.وواصلت صحف طرابلس اهتمامها بالأوضاع العسكرية، إذ نقلت تصريح المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أن القيادة العامة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب ستكون قادرة على التصدي لأي خروقات أمنية في المناطق والمدن الليبية؛ لأنها ستكون مدربة على أعلى المستويات، مؤكدًا أن القيادة العامة تدعم أي حوار ليبي - ليبي داخل البلاد.وتطرقت إلى تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستالتنبرغ، التي أكد فيها أن الناتو مستعد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية في ظل ظروف سياسية وأمنية مقبولة، كما دعا جميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الدولية المعنية لدعم عملية برلين والجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار.وعرجت صحف الجمعة على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم، التي أوضحت فيه بأن أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي قدموا توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية، مضيفة أنهم اتفقوا أيضا على عقد لقاء آخر يوم السبت 16 يناير لاستكمال مداولاتهم.وأخبرت صحف ليبيا عن لقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في موسكو بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرة إلى توضيح سموه أن المملكة تؤمن بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون (ليبياً - ليبياً)، مبنيًا على مصلحة البلد وشعبه واتفاق الأطراف الليبية فيما بينهم.// انتهى //08:28ت م0009