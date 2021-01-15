سكاكا 02 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 15 يناير 2021 م واسكشفت إدارة الإصحاح البيئي بأمانة منطقة الجوف عن تطهير 2620 حاوية ومعدة وآلية أسبوعيا في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها، كما يتم غسل وتطهير 2930 موقعاً، من خلال 175 كادراً بشرياً في الإدارة، تدعمهم 75 من آليات ومعدات الإصحاح البيئي المجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات اللازمة لمباشرة المهام اليومية.وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان إنه تم استخدام أكثر من 7.8 ملايين لتر من المعقمات والمطهرات في أعمال ومهام الإصحاح البيئي خلال العام المنصرم 2020م.وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ خطط وبرامج الإصحاح البيئي المعدة مسبقا، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، ومواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.//انتهى//08:28ت م0010